E' notizia di oggi che l'Atletico avrebbe alzato la proposta economica per il cartellino del classe '98 Cristian Romero, portandola fino ai 40 milioni richiesti anche all'Inter. Si attende a questo punto il semaforo verde dalla sponda Tottenham per formalizzare gli accordi. Secondo quanto riferito da Sportitalia, però, l'agente del 'Cuti' informa il Barcellona di ogni mossa relativa al proprio assistito, con la speranza che il club blaugrana possa iniziare a muoversi nella direzione dell'argentino. Ma la priorità odierna del Barca è costituita da Rodri.