La CONMEBOL interviene ufficialmente sulle tensioni che hanno coinvolto la FIFA e il suo presidente Gianni Infantino. La confederazione sudamericana ha accolto positivamente il ritiro del progetto FIFA Forward Enterprise, ma ha espresso forti perplessità sulle modalità con cui sono state gestite le ultime decisioni. "Il Consiglio CONMEBOL accoglie con favore la decisione della FIFA di ritirare la proposta FIFA Forward Enterprise", si legge nella nota.

La confederazione manifesta però "all’unanimità la propria preoccupazione per le ripetute azioni unilaterali intraprese senza ricorrere al dialogo o ai meccanismi istituzionali previsti".

Secondo la CONMEBOL, il dibattito pubblico si è rapidamente spostato dai risultati sportivi ai problemi legati alla gestione del calcio mondiale, danneggiando l’immagine dell’intero movimento.

"Quando le regole vengono ignorate, perdiamo tutti"

La nota richiama le riforme statutarie introdotte dalla FIFA oltre dieci anni fa per rafforzare trasparenza, governance e procedure democratiche. "Chi è responsabile della guida delle nostre organizzazioni deve sempre dare priorità al dialog procedure democratiche. "Chi è responsabile della guidao, al rispetto delle regole e allo scambio costruttivo. Quando questi principi vengono ignorati, il calcio perde e perdiamo tutti".

Il richiamo alle elezioni FIFA

La CONMEBOL ricorda che il termine per presentare le candidature alla presidenza FIFA è fissato al 18 novembre 2026. Saranno poi le 211 federazioni affiliate a eleggere il prossimo presidente. La confederazione chiarisce quindi che "non sosterrà alcuna azione o procedura" estranea ai meccanismi istituzionali, chiudendo con un messaggio netto: "Il calcio appartiene a tutti. Il calcio viene prima di tutto".