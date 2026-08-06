La Lazio accelera sul mercato alla ricerca di un nuovo centravanti. Le difficoltà incontrate nelle trattative per Santiago Gimenez del Milan, Roberto Piccoli della Fiorentina e Franjo Ivanovic del Benfica hanno spinto la dirigenza biancoceleste a concentrare le proprie attenzioni su Andrea Pinamonti. Secondo quanto raccolto da TMW, il direttore sportivo Angelo Fabiani e gli uomini mercato della Lazio stanno lavorando per trovare rapidamente un’intesa con il Sassuolo.

Trattativa per l’acquisto a titolo definitivo

I contatti tra le società sarebbero già entrati in una fase concreta. La Lazio punta ad acquistare Pinamonti a titolo definitivo, affidandogli un ruolo centrale nel nuovo progetto tecnico. Il centravanti classe 1999 ha deciso da tempo di non prolungare il proprio contratto con il Sassuolo e considererebbe con favore un trasferimento nella Capitale. La disponibilità del calciatore può agevolare la trattativa, ma resta da trovare l’accordo definitivo sulla valutazione del cartellino.

Domani può essere il giorno chiave

Nuovi incontri e contatti sono previsti nelle prossime ore. Domani potrebbe rappresentare una giornata importante per capire se esistano le condizioni per arrivare alla fumata bianca. La Lazio vuole evitare ulteriori rallentamenti e punta a consegnare il nuovo attaccante all’allenatore nel minor tempo possibile.

Anche la Fiorentina osserva Pinamonti

Sul centravanti rimane però vigile anche la Fiorentina, che lo considera una possibile soluzione per il proprio reparto offensivo. La concorrenza obbliga quindi la Lazio ad accelerare. Dopo diverse piste complicate, Pinamonti è diventato il nuovo obiettivo prioritario: il gradimento è reciproco e la trattativa con il Sassuolo è pronta a entrare nel vivo.