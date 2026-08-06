L’Inter Primavera conquista con autorità la finale del Trofeo Memorial Mamma e Papà Cairo. Allo stadio “Giuseppe Moccagatta” di Alessandria, la formazione nerazzurra supera il Milan con un netto 4-0 nella seconda semifinale del torneo. Una prestazione convincente per i ragazzi allenati da Emiliano Bigica, capaci di imporre fin dai primi minuti intensità, organizzazione e concretezza. Il risultato consente all’Inter di staccare il pass per l’ultimo atto della competizione e rappresenta un segnale importante in vista dell’inizio della nuova stagione.

Grisoni apre il derby dal dischetto

La partita si sblocca grazie a un calcio di rigore trasformato da Grisoni, freddo nel portare avanti i nerazzurri. Il vantaggio permette all’Inter di giocare con maggiore sicurezza e di aumentare progressivamente la pressione sulla difesa rossonera. Il secondo gol porta la firma di Vukoje, che concretizza la superiorità interista e indirizza definitivamente la semifinale. Il Milan non riesce a reagire, mentre l’Inter continua a creare occasioni e a gestire il possesso senza concedere spazi. Grisoni torna protagonista realizzando la propria doppietta personale e portando il risultato sul 3-0. Nel finale arriva anche la rete di Sorino, che fissa il punteggio sul definitivo 4-0.