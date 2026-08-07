Cristian Romero è sempre più vicino al trasferimento dal Tottenham all'Atletico Madrid. La situazione con l'Inter non si sblocca, mentre la squadra spagnola è la più attiva nelle trattative. Lo riporta oggi il giornalista argentino Gaston Edul, sempre molto attento alle vicende riguardo la Séleccion e i suoi calciatori.

Romero: il punto della situazione

A riassumere la situazione è, come detto, Edul, che in un post sul suo profilo X ha scritto: "L'Inter ha un accordo con il Tottenham ma non con il giocatore. L'Atletico sta per presentare un'offerta al Tottenham pari a quella dell'Inter. Le cessioni di Molina e Almada han dato il margine di manovra per poter offrire. Di certo c'è anche l'interesse dell'Arsenal per Romero, ma il club più attivo è l'Atletico Madrid".

La prima offerta dell'Atletico per il cartellino di Romero era stata rifiutata e in queste ore, secondo quanto filtra dalla Spagna, arriverà il rilancio che potrebbe indirizzare definitivamente l'affare. Del resto, l'accordo tra il club di Madrid e l'entourage del giocatore era già totale da questa mattina, secondo quanto riportato da Matteo Moretto. L'Inter, complici le mancate cessioni di Pavard, Asllani e Frattesi, vedrà sfumare con ogni probabilità l'argentino.