Calcio d'agosto non ti conosco. Il derby in terra australiana ha fornito qualche indicazione in più a Chivu, ma più che altro ha permesso ai calciatori nerazzurri di mettere ulteriori minuti nelle gambe. Il mercato è ancora lungo e, lo sappiamo, nella seconda parte del mese di agosto potrebbero arrivare le migliori occasioni. D'altronde ci rifacciamo alle dichiarazioni di Ausilio, che due mesi fa disse apertamente: "Arriveranno due difensori, con calma ma arriveranno". Lo stesso discorso può essere fatto anche per l'esterno destro. Non è facile competere con le cifre che mettono sul piatto i club di Premier, ma non solo. In questi giorni stiamo assistendo anche a consistenti somme di denaro proposte dai club turchi.

E' del tutto evidente che il focus dell'Inter, allo stato attuale delle cose, è molteplice: il vice di Denzel Dumfries è una necessità e la dirigenza ne è ampiamente consapevole. Il nome di Spence potrebbe essere spendibile, anche se le cifre non sono proprio così abbordabili. L'esterno inglese ha fatto un ottimo Mondiale. Nel frattempo l'Inter prosegue la preparazione, in attesa che rientrino tutti i giocatori che sono stati impegnati al Mondiale.

Tra campo e mercato, la pazienza del tifoso nerazzurro è tante perché tutti sono consapevoli che il rettilineo è ancora lungo. Anche se l'inizio di campionato non è poi così distante, il mercato può regalare sorprese specialmente con le occasioni di fine agosto. L'Inter cerca di cogliere al meglio le opportunità, senza fare follie. Quel che conta, poi, sarà solo ed esclusivamente il campo. Ma completare l'organico sarà fondamentale.