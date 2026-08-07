In una lunga intervista a Tuttosport, Jeremie Boga parla del suo futuro alla Juventus (sta cominciando per lui la seconda stagione in bianconero) e di quella che sarà la battaglia per aggiudicarsi lo Scudetto. Anche il francese vede l'Inter davanti a tutti.

"Il campionato italiano - dice - è pieno di ottime squadre, ma l’Inter resta per me la favorita perché è fresca di scudetto e noi dobbiamo arrivare a raggiungere gli obiettivi che l’anno scorso abbiamo fallito. Cerchiamo di puntare sempre al massimo".