Andrea Cambiaso non sta cercando una nuova squadra. A chiarirlo è il suo agente, Giovanni Bia, intervenuto a Sky Sport sulle indiscrezioni di mercato che continuano ad accompagnare il futuro del laterale della Juventus. "Non c’è alcun motivo per cui Andrea debba lasciare la Juve", ha spiegato il procuratore. Una cessione potrebbe essere presa in considerazione soltanto davanti a una proposta particolarmente importante, capace di soddisfare sia il club bianconero sia il calciatore.

"Al momento non è arrivata alcuna offerta"

Bia ha confermato che, per ora, non sono state presentate offerte concrete per Cambiaso. L’interesse più serio risale alla scorsa stagione, quando il Manchester City era arrivato molto vicino al giocatore. "C’è stato il City l’anno scorso, poi l’operazione non è andata a buon fine. Quest’anno ci sono stati soltanto interessamenti, più o meno importanti", ha raccontato l’agente. Cambiaso non prenderebbe in considerazione un trasferimento in una squadra di livello inferiore, neppure davanti a un ingaggio superiore rispetto a quello percepito alla Juventus.

"O va in un top club, dove starebbe bene lui e che permetterebbe anche alla Juve di essere soddisfatta, oppure non se ne parla. Nelle squadre medie inglesi, anche se offrono più soldi, non ci va".

Bia ha infine ribadito il valore sportivo e simbolico della maglia bianconera: "I bambini sognano di giocare in Serie A con Inter, Milan e Juventus. Andrea è già alla Juve, perché dovrebbe andare via? Se è mai arrivata una chiamata dall'Inter? Sinceramente non mi è mai arrivata alcuna richiesta. A volte qualcuno mi chiede se è vero che ci può essere uno scambio con Frattesi. Mai parlato di uno scambio con Frattesi”.