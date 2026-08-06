Anche prima che Arne Slot venisse sollevato dall'incarico, il futuro di Curtis Jones era incerto. Il giocatore inglese è stato accostato a diverse squadre negli ultimi 18 mesi circa (soprattutto all'Inter) e, ora che è all'ultimo anno di contratto, deve prendere una decisione al più presto. Se il Liverpool decidesse di trattenerlo e non gli rinnovasse il contratto, probabilmente lo perderebbe a parametro zero al termine della stagione 2026/27. Tuttavia, se lo cedesse ora, potrebbe comunque ricavarne una discreta somma e, secondo The Athletic, questa potrebbe essere l'unica soluzione per il Liverpool di accogliere un nuovo mediano in rosa in questa stagione. Nonostante Jones sia stato uno dei centrocampisti più performanti del Liverpool la scorsa stagione, sembra essere l'unico destinato a lasciare il club quest'estate.

Unico centrocampista in uscita

Ryan Gravenberch e Dominik Szoboszlai hanno entrambi appena prolungato i loro contratti e, dopo l'ottimo Mondiale disputato da Alexis Mac Allister, è difficile capire perché i Reds dovrebbero lasciarlo andare. E, sebbene perdere Jones sarebbe tutt'altro che ideale, soprattutto considerando tutti i problemi che il Liverpool sta affrontando con i giocatori cresciuti nel vivaio, cedere l'inglese potrebbe essere una delle poche soluzioni per il Liverpool per migliorare la propria rosa. Ovviamente, manca ancora circa un mese alla chiusura del mercato, ma se il Liverpool non si dà una mossa e non avvia presto le trattative, potrebbe trovarsi in svantaggio e dover cercare disperatamente rinforzi all'inizio della stagione di Premier League.