Il Sole 24 Ore dedica oggi un articolo al possibile impatto di NBA Europe in Italia. Secondo uno studio di The Sports Consultancy, un'agenzia londinese, il giro d'affari in Italia sarebbe attorno ai 5 miliardi di euro nei primi dieci anni di attività.

Al momento, però, non si sa ancora chi avrà in mano il progetto per quel che riguarda la città di Milano. Secondo Il Sole 24 Ore, RedBird sarebbe avanti rispetto a Oaktree. Il proprietari del Milan sono in trattativa avanzata con la Pallacanestro Varese, mentre Oaktree starebbe lavorando su un terreno più finanziario, coinvolgendo JPMorgan e Raine. Le valutazioni, nel fondo che controlla l'Inter, sono ancora in corso.