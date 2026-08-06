Davide Frattesi guarda con interesse alla Juventus. Il centrocampista dell’Inter gradirebbe tornare a lavorare con Luciano Spalletti, con il quale ha costruito un rapporto di stima reciproca durante l’esperienza in Nazionale. Come scrive Gazzetta.it, la possibilità di ritrovarsi a Torino affascina entrambe le parti, ma trasformare il gradimento in una trattativa concreta non sarà semplice. Tra le ipotesi emerse figura anche uno scambio alla pari con Nico Gonzalez, giocatore seguito dall’Inter e destinato a lasciare la Juventus.

Scambio Frattesi-Nico Gonzalez

L’operazione potrebbe essere impostata senza conguagli economici, considerando le valutazioni e gli stipendi simili dei due calciatori. L’argentino offrirebbe a Cristian Chivu una nuova soluzione sulla fascia, mentre Frattesi aggiungerebbe inserimenti e gol al centrocampo bianconero. Il principale ostacolo è però numerico. La Juventus dispone già di numerosi centrocampisti e McKennie presenta caratteristiche parzialmente simili a quelle dell’ex Sassuolo. Anche Miretti è stato spesso utilizzato in posizione avanzata.

Prima servono alcune uscite

Frattesi potrebbe diventare una soluzione concreta soltanto qualora il direttore sportivo Frederic Massara riuscisse ad alleggerire il reparto. Tra i profili valutati resta anche Franck Kessie, altro giocatore particolarmente apprezzato da Spalletti. Marotta e Ausilio conoscono la volontà di Frattesi e possono aprire alla cessione, ma soltanto attraverso una formula conveniente. Non viene escluso neppure un prestito, purché accompagnato da condizioni che rendano semplice il riscatto nel 2027. La sua partenza consentirebbe all’Inter di liberare spazio e risorse per tentare l’assalto a Curtis Jones del Liverpool.