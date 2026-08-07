Dopo aver infilato cinque gol nella prima, facile uscita contro l'Aasen, Pio Esposito non è più riuscito a centrare il bersaglio nelle successive tre amichevoli contro Karlsruhe, Manchester City e Milan. Nulla di preoccupante, come sottolinea La Gazzetta dello Sport, ma tra due settimane inizierà il campionato e per allora bisognerà essere più rodati.

"Esposito ha un fisico imponente, quindi entra forma più lentamente rispetto a compagni come Dimarco e Barella", si legge. Peraltro, proprio la rosea ne fa un discorso di reparto. Tolto il test contro i dilettanti tedeschi, "gli attaccanti sono a zero anche perché, a parte Pio, non hanno praticamente giocato: Bonny ha esordito nel secondo tempo del derby contro il Milan, dopo pochi giorni di allenamento, mentre giovani Iddrissou, Lavelli e Mosconi hanno fatto quello che potevano. E' lecito immaginare che con Lautaro e Thuram l'Inter ricominci a produrre giocate, occasioni e gol in quantità soddisfacente.

Però adesso Esposito può e deve sfruttare la sua grande opportunità. Per sé, per la squadra e persino per la nuova Nazionale di Roberto Mancini che si affida alla sua freschezza, alla sua irruenza, per superare le proprie paure".

Si parla anche del rinnovo che arriverà a breve. "Succederà verosimilmente intorno a Ferragosto. L'intuizione di Marotta e Ausilio, che lo blindarono lo scorso anno dopo 19 gol segnati in serie B con lo Spezia con un quinquennale da 1 milione netto a stagione, è stata utile allontanare ogni ipotesi di addio. Il ritocco sarà molto di più, una specie di promessa di fedeltà reciproca, visto che gli emolumenti verranno quasi triplicati".