Subito dopo il derby d'Italia, in programma domani all'Optus Stadium di Perth, l'Inter lascerà l'Australia per ritornare in Italia, dove proseguirà la sua preparazione a ranghi completi in vista dell'esordio stagionale contro il Monza di sabato 22 agosto. Il gruppo nerazzurro, di ritorno dalla tournée, godrà di qualche giorno di riposo prima della ripresa dei lavori agli ordini di Cristian Chivu. Che, dalla prossima settimana, potrà lavorare con la rosa al completo, visto che gli ultimi tre giocatori ancora in vacanza - Lautaro Martinez, Marcus Thuram e John Stones - sono attesi alla Pinetina domenica. L'altro reduce dal Mondiale che non si è ancora allenato con la squadra, Manuel Akanji, ha cominciato a scaldare i motori martedì scorso.