Aymen Zouin al Parma, la trattativa avanza velocemente al punto che può quasi considerarsi vicina alla chiusura. Ne parla Parma Today, che evidenzia come il gioiello della cantera nerazzurra dovrebbe trasferirsi in Emilia a titolo definitivo, pronto a essere in serito nel progetto tecnico di crescita del club ducale.

Ad ogni modo, al fine di non perdere definitivamente il controllo dell'esterno offensivo marocchino, che ha ben impressionato anche sotto età nelle rappresentative nerazzurre, l'Inter è intenzionata a inserire un diritto di recompra nell'accordo con il Parma, opzione valutata con più convinzione in Viale della Liberazione, rispetto alla proposta per il classe 2006 proveniente dall'Ascoli. In questo momento i due club stanno proprio definendo i dettagli della formula del trasferimento.

Sezione: Mercato / Data: Ven 07 agosto 2026 alle 12:10
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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Fabio Costantino
Fabio Costantino è giornalista pubblicista dal 2009, direttore responsabile e co-fondatore di FcInterNews.it da dicembre 2008, ha collaborato con numerose testate sportive in passato e oggi si occupa della gestione della redazione e di tutto ciò che la riguarda.