La frattura tra Sebastiano Esposito e il Cagliari è orami troppo profondo per pensare che possa essere sistemata. E allora diventano sempre più fitti i rumors su una partenza e su quale destinazione potrebbe prendere l'attaccante.

Secondo Tuttosport, si starebbe inserendo anche il Como. "L’ultima idea dei lombardi - si legge - si chiama Sebastiano Esposito, ormai in aperta rottura col Cagliari. Il talento classe 2002 è apprezzato anche dal Napoli, che potrebbe entrare in scena nel caso in cui dovessero partire sia Lukaku (non è convinto dall’opzione Atlanta in MLS dopo aver declinato Fenerbahçe e Trabzonspor: Big Rom aspetta una soluzione in Europa) sia Lucca".