Henrikh Mkhitaryan ha da poco cominciato un'altra stagione con l'Inter, a 37 anni. Sempre con grande entusiasmo, come dimostra quanto fatto anche ieri nel derby a Perth, una volta messo piede in campo. L'armeno si è poi concesso ai microfoni della Gazzetta dello Sport. "Ci stiamo allenando bene. Non è facile con i viaggi e i cambiamenti di fuso orario ma stiamo facendo il massimo per preparare un'altra grande stagione - dice - Il prolungamento? Non ho ricevuto alcuna garanzia: non sarebbe stato neanche giusto, perché devo far vedere io sul campo se merito un posto in squadra oppure no. Ma sento di poter giocare a buon livello un altro anno e così insieme alla società ho deciso di rimanere un altro anno. Poi vedremo. Il mio ruolo? ll solito. Mi sono sempre allenato al massimo per essere un esempio per gli altri: soprattutto i più giovani".
A centrocampo si sta facendo strada, nel frattempo, Aleksandar Stankovic. "Ha intrapreso la strada giusta: gli serve un po' di tempo per adattarsi alla nuova realtà anche se conosce l'Inter dal settore giovanile. Una cosa è giocare nel vivaio, un'altra in prima squadra. Ma i due anni che ha fatto all'estero hanno dimostrato che meritasse di tornare alla base. Deve essere più veloce. È molto importante quando occupi quella zona del campo. Bisogna gestire i tempi di gioco, sapere quando accelerare e quando rallentare. Aleksandar sta facendo bene ma sono sicuro che piano piano farà anche meglio". Tra i nuovi, Mkhitaryan parla anche di Topalovic. "Lo avete visto a Bologna qualche mese fa, all'ultima di campionato, quando ha inventato quel passaggio verticale. Gli auguro il meglio, perché ha i mezzi per diventare un ottimo calciatore".
Ovviamente si parla degli obiettivi stagionali. "Noi in realtà non ci siamo mai tirati indietro. Abbiamo appena conquistato due trofei, adesso proveremo a giocare al meglio su quattro fronti: ci metto anche la Supercoppa, oltre alla Champions. Non possiamo sapere cosa ci riserverà il futuro, capitano anni in cui vinci e altri in cui perdi. L'importante è essere pronti ad affrontare tutte le sfide e noi lo siamo. Sempre. Io al mio ultimo anno? Non lo so. E' impossibile deciderlo oggi. Devo capire come starò alla fine di questa stagione. Alla mia età non ha senso fare programmi a lunga scadenza. Tante cose avrei potuto fare in più... La Champions, ecco. Vorrei vincere la Champions. Ci sono andato vicino due volte, magari prima o poi ci riesco".
Autore: Antonio Di Chiara
Altre notizie - Copertina
Altre notizie
- 08:14 Mkhitaryan: "La Champions e smetto felice. Ecco i miei consigli a Stankovic e Topalovic"
- 08:00 GdS - Dimarco è tornato: gol, assist e rinnovo con l'Inter fino al 2030
- 00:00 Derby, tutto risaputo. Mercato, quale è la priorità?
- 23:51 Dall'Arabia - Diaby, l'Al-Ittihad temporeggia in vista dei preliminari di Champions asiatica
- 23:37 Politano: "La passione che i tifosi mettono a Napoli la vedo in poche città"
- 23:23 Lecco, Valente dopo il ko con l'Inter U23: "Bisogna evitare certi errori"
- 23:09 Dall'Olanda - Perisic, il PSV alza il muro: richiesti diversi milioni di euro
- 22:55 Sassuolo, si cerca un rinforzo d'esperienza: mirino su Matteo Darmian
- 22:41 Milan, nota stampa dopo il funerale di Baresi: "Un tributo senza confini"
- 22:27 Juve, Bremer commenta la prova odierna e ora pensa all'Inter
- 22:13 Eterno Dzeko, molti compagni hanno sponsorizzato il suo rinnovo
- 21:59 Vado sconfitto 3-1 dal Torino prima della gara con l'Inter U23
- 21:44 Caso Esposito, il DG del Cagliari: "Non una bella immagine per il mondo del calcio"
- 21:28 Dall'Argentina - Romero, l'Atletico studia la prima offerta agli Spurs
- 21:14 Senza uscite Romero si complica: l'Inter deve vendere per arrivare all'argentino
- 21:00 Utilizzo dei cronometri negli stadi: cambia la disposizione della UEFA
- 20:45 Juve, Boga: "Scudetto, Inter favorita. Noi pensiamo ai nostri obiettivi"
- 20:30 Ottima Inter U23 a Lecco: blucelesti sconfitti 3-0 al Rigamonti-Ceppi
- 20:15 Chelsea, Palestra sempre più convinto della scelta: "Premier mondo bellissimo"
- 20:00 Thuram, l'Inter sempre in testa: tv accesa sul derby di Perth. E Pavard...
- 19:45 FIFA, il progetto FFE fallisce: il comunicato della European Leagues
- 19:30 La UEFA cambia: la soglia delle squalifiche si alza da 3 a 4 ammonizioni
- 19:16 Derby, Modric scherza con Calhanoglu per il nuovo taglio di capelli
- 19:02 La Roma chiude per Molina dopo aver scartato un obiettivo interista
- 18:48 Figo contro Infantino: "Ci ha mentito e ci ha ingannati. Si dimetta!"
- 18:34 Cancelo resta al Barcellona? Romano: "Fiducia massima dei catalani"
- 18:20 Bisseck tranquillizza tutti sui social: "Sono vivo, grazie per i messaggi"
- 18:14 Calhanoglu: "Il rigore non c'era, l'hanno visto tutti. Stones? Benvenuto"
- 18:00 Chivu: "Buoni segnali da Pavard? Si sta impegnando al massimo come gli altri"
- 17:45 Milan, minuti nel derby per Modric: "Penso sia stata una bella partita"
- 17:31 Matthaus: "Bisseck interessante per il Bayern, ma ha rinnovato con l'Inter"
- 17:17 Lukaku-Napoli verso la separazione: qualche giorno extra di vacanza
- 17:05 Bisseck out dopo un duro scontro con Estupinan: le sue condizioni
- 16:55 Fantacalcio 2026/27, è il momento dell’asta: scopri quanto spendere per i giocatori dell’Inter
- 16:50 Chivu: "Sto vedendo una crescita. Buon minutaggio per alcuni giocatori"
- 16:45 Bonny a ITV: "Molto contento di ricominciare. Col Milan bella prestazione"
- 16:35 Sucic presto papà: ha lasciato il ritiro per volare in Italia dalla moglie
- 16:20 videoMilan-Inter 1-1, gli highlights dell'amichevole di Perth
- 16:06 UFFICIALE - Club Italia, Zola coordinatore per i progetti delle attività giovanili
- 15:51 Milan-Inter, Up & Down - Dimarco è un fattore, Barella versione derby
- 15:38 Milan, Amorim: "Inter esperta, importante non aver perso"
- 15:24 Milan, Bartesaghi dopo il derby: "Abbiamo fatto una buona partita"
- 15:10 FOTO - Derby a Perth, coreografia nerazzurra per celebrare il double
- 15:01 A Perth finisce 1-1: Dimarco lancia l'Inter, Milan salvato da un rigore inventato
- 12:53 Inter, Roma e Milan: corsa di mercato per il 17enne Compaore
- 12:40 Marca - Atletico, pronta l'offensiva per Romero. E il difensore gradisce
- 12:27 Perth, prima del derby milanese Zanetti e Vieri protagonisti
- 12:13 Romano frena su Romero: non c'è ancora intesa con il giocatore
- 12:00 videoINTER, derby con la GRANDE ATTRAZIONE ESTIVA! C'è ancora TANTISSIMO da fare...
- 11:53 L'Inter mette sotto contratto il giovane lituano Zebrauskas
- 11:40 Serginho: "Inter la più preparata, ma la stagione è lunga. Conta un aspetto su tutti"
- 11:26 Ecco quanto peserebbe Cristian Romero sul bilancio nerazzurro
- 11:13 Galli: "Baresi mai criticato da un avversario. Per lui piangono i tifosi di tutte le squadre"
- 11:01 TS - Cambiaso sul mercato, la Juve cerca a sinistra: sogno Carlos Augusto
- 10:47 SM - Romero, intesa più vicina con club e giocatore. Ma per Pavard non ci sono offerte
- 10:34 Esterno Inter, non c'è un profilo che convince. E Perisic viene offerto
- 10:20 Inter, Molina esce dalla rosa dei nomi: accordo a un passo con la Roma
- 10:06 Esposito-Cagliari, ferri cortissimi: il club chiede la visita medica
- 09:52 GdS - Milan-Inter, le iniziative per ricordare Baresi: lutto al braccio e non solo
- 09:38 TS - Romero, l'Atletico insidia reale. Ma l'alternativa può arrivare proprio da Madrid
- 09:24 TS - Diaby-Inter, quanti ostacoli: le contropartite non convincono e il Bayer fa sul serio
- 09:10 TS - Derby a Perth, Bonny già dal 1'? Chivu si avvicina alla formazione tipo
- 08:56 GdS - Romero chiede ancora 7 milioni l'anno: Inter in attesa su due fronti
- 08:42 GdS - Milan-Inter a Perth, Chivu cambia la coppia d'attacco: le ultime
- 08:28 CdS - Romero-Inter, c'è una tripla intesa verbale. Manca l'innesco Pavard: il punto
- 08:14 GdS - Stankovic, offertona ufficiale dal Brentford: no dal giocatore e dall'Inter
- 08:00 Zielinski: "Sogno la Champions, ma non trascuriamo niente. Primo e secondo anno: ecco cosa è cambiato"
- 00:00 Spendereste tutti i vostri soldi per un panino?