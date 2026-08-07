E adesso, tutto su Curtis Jones. O almeno questa è la volontà di Cristian Chivu che, come si legge su Tuttosport, sta vedendo sfumare Cristian Romero in direzione Atletico Madrid, ha già visto accadere lo stesso con Palestra al Chelsea (e poi con Khalaili per le visite di idoneità non superate) e sa delle difficoltà ad arrivare a Diaby: serve un'offerta da oltre 40 milioni ed ecco perché anche la pista Inter è quasi svanita e quella che porta al Bayer Leverkusen si è raffreddata).

Il centrocampo, però, "risulta attualmente sovraffollato, motivo per cui il club di Viale della Liberazione potrà eventualmente tentare un’offensiva sul giocatore del Liverpool – che costa sempre una quarantina di milioni – solo ed esclusivamente dopo aver ceduto Frattesi e Asllani. L’incursore piace sempre alla Juventus, dove oggi oltre all’allenatore Spalletti, può contare anche su un altro suo estimatore, quel Carnevali che gli diede fiducia al Sassuolo quando era ancora una giovane promessa. Il nodo resta sempre economico, ma pure di formula. L’Inter chiede una trentina di milioni per Frattesi, ma soprattutto punta a una cessione definitiva. Approvato eventualmente il prestito con obbligo, permane un no convinto al diritto di riscatto sul romano. Non si possono escludere eventuali scambi con i bianconeri, ma i profili eventualmente proposti – Cambiaso e Nico Gonzalez – non scaldano i nerazzurri".

Per Asllani si aspettano invece offerte da 12-15 milioni di euro, forse anche 10. Il Besiktas potrebbe tornare sul giocatore chiedendo uno sconto, c'è stato qualche sondaggio dall'Arabia, ma in realtà si è mosso poco o nulla.