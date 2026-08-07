Jans-Petter Hauge, attaccante del Bodø/Glimt, ha parlato ai microfoni di MilanNews, ricordando anche il successo in Champions League contro l'Inter nella scorsa stagione: “Questa è la cosa bella del calcio: è uno sport di squadra e, normalmente, vince la squadra migliore. E quella sera contro l’Inter, così come la settimana prima, la squadra migliore eravamo noi”.

Sul passato al Milan, Hauge ha detto: “Forse avrei dovuto avere un po’ di pazienza, invece sono andato via dopo la prima stagione”, ha detto l'esterno d'attacco.