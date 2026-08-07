Novità per la Prima Squadra dell'Inter. Entra a far parte dello staff medico Andrea Bisciotti, già in nerazzurro dal 2024 con l'Under 18. Per lui è dunque una promozione, dopo aver mosso i primi passi nelle giovanili. A riportarlo oggi è La Voce Apuana, giornale locale della zona settentrionale della Toscana.

Per Bisciotti, che è specializzato in ortopedia e traumatologia e che lavora anche per l'Humanitas Rozzano, dove di solito svolgono le visite mediche i nuovi giocatori dell'Inter, il nerazzurro è un colore "di famiglia". Il padre, Gian Nicola, è stato preparatore atletico dell'Inter dal 1999 al 2009, prima di un'esperienza in Medio Oriente tra il 2010 e il 2014. Nel 2015, con il medico Piero Volpi, ha rinnovato lo staff medico interista, ricoprendo il ruolo di responsabile del recupero infortunati. Dal 2020 coordina il reparto performance del PSG.