Domani, all'Optus Stadium di Perth, Pierre Kalulu ritroverà sulla sua strada quell'Alessandro Bastoni che sei mesi fa, con la famigerata simulazione nel derby d'Italia, ne causò l'espulsione inducendo l'arbitro Federico La Penna all'errore. Un episodio che il difensore francese della Juve ormai ha accantonato, come spiegato nell'intervista concessa a La Stampa, alla vigilia della sfida amichevole contro l'Inter: "Per me è stata un'ingiustizia, ma è calcio. E' stato un errore, ma vado avanti, non è che penso ancora a quello che è successo", le parole dell'ex milanista.