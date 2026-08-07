Piovono conferme sullo stato dell'arte della trattativa tra Atletico Madrid e Tottenham per il trasferimento in Spagna di Cristian Romero, ormai non più nei radar dell'Inter. Dopo aver raggiunto l'intesa con il difensore argentino (6 milioni di euro a stagione fino al 2031), che ha manifestato entusiasmo all'idea di vestirsi di rojioblanco, i Colchoneros avrebbero aumentato la loro proposta economica per il cartellino del classe '98 portandola fino ai 40 milioni richiesti anche all'Inter, come evidenzia per Sportmediaset. Si attende a questo punto il semaforo verde da Londra per completare l'operazione.

Sezione: Mercato / Data: Ven 07 agosto 2026 alle 15:46
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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Fabio Costantino
Fabio Costantino è giornalista pubblicista dal 2009, direttore responsabile e co-fondatore di FcInterNews.it da dicembre 2008, ha collaborato con numerose testate sportive in passato e oggi si occupa della gestione della redazione e di tutto ciò che la riguarda.