Cristian Chivu e i suoi giocatori si avvicinano al prossimo impegno amichevole, quello in programma domani alle 13.00 italiane contro la Juventus a Perth, in Australia. Come riporta il Corriere dello Sport, "l’intenzione del tecnico nerazzurro è di dare più spazio possibile a tutti, tenendo conto delle fatiche accumulate tra il sacrificio delle sessioni di lavoro, la stanchezza dei lunghi viaggi e gli impegni ravvicinati che sanno già di assaggio dei ritmi serrati della lunga stagione".

"Una preparazione, quella affrontata dai Campioni d’Italia, programmata nei minimi dettagli - si legge - con i carichi distribuiti volutamente non in maniera omogenea: la squadra ha spinto molto più sull’acceleratore nella prima fase di ritiro, tra Appiano Gentile e Donaueschingen, per poi gestirsi nell’ultima settimana, al fine di abbassare il più possibile il rischio infortuni. Dal rientro in Italia si cambierà nuovamente: sarà importante mettere sufficiente benzina nelle gambe per cominciare col piede giusto, ma anche per tenere il passo nelle curve tortuose che si presenteranno sul cammino tra più competizioni".