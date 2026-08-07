Nonostante le ripetute e prorompenti critiche provenienti da svariate personalità di spicco del calcio mondiale, il presidente della FIFA Giovanni Infantino ha trovato sostegno da due delle principali federazioni calcistiche del continente americano - Argentina e Messico - oltreché l'intera CAF (Confederazione calcistica africana). Attraverso dei comunicati ufficiali apparsi sui siti delle rispettive federazioni, le due Nazionali hanno esplicitato il proprio favore verso l'operato dal dirigente svizzero. Stessa cosa è stata fatta dal principale organo calcistico del continente africano.

Il sostegno di Argentina, Messico e CAF a Infantino

Questo quanto apparso sul sito ufficiale della AFA: "A nome della Federazione Calcistica Argentina (AFA) e del suo Comitato Esecutivo, vi rivolgiamo, caro Presidente, e attraverso di lei al consiglio FIFA, per esprimere il nostro sostegno alla gestione svolta negli ultimi 10 anni, che ha avuto come assi principali lo sviluppo del calcio nel mondo e la solidità istituzionale basata su una chiara, modello di governance stabile e trasparente".

Segue quanto riportato sul sito della FMF: "La Federazione calcistica messicana ci tiene ad esplicitare di sostenere la leadership del Presidente Infantino per continuare a guidare lo sviluppo del calcio attraverso il rafforzamento istituzionale".

Da ultima, la CAF ha dato a sua volta manforte al presidente Infantino: "La Confederazione calcistica africana ha riconfermato all'unanimità il proprio sostegno al Presidente FIFA Gianni Infantino e lo ha ringraziato per il suo sostegno al calcio africano, nel corso degli anni".