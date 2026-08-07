Undici anni dopo, Joaquin Correa chiude un cerchio tornando all'Estudiantes de La Plata, club nel quale giocò otto stagioni, tra giovanili e prima squadra, prima di spiccare il volo in Italia, approdando alla Samp. Conclusa l'esperienza in Brasile, al Botafogo, dove era approdato dopo gli anni all'Inter inframezzati dal prestito al Marsiglia, il Tucu ha firmato un biennale con i Pincharratas. "Orgogliosi di riaverti a casa", ha scritto il club argentino su X annunciando l'ingaggio del classe 1994. 

Sezione: Ex nerazzurri / Data: Ven 07 agosto 2026 alle 19:17
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.