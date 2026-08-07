Undici anni dopo, Joaquin Correa chiude un cerchio tornando all'Estudiantes de La Plata, club nel quale giocò otto stagioni, tra giovanili e prima squadra, prima di spiccare il volo in Italia, approdando alla Samp. Conclusa l'esperienza in Brasile, al Botafogo, dove era approdato dopo gli anni all'Inter inframezzati dal prestito al Marsiglia, il Tucu ha firmato un biennale con i Pincharratas. "Orgogliosi di riaverti a casa", ha scritto il club argentino su X annunciando l'ingaggio del classe 1994.

¿Alguien dijo 𝗔𝗡𝗡𝗢𝗨𝗡𝗖𝗘? pic.twitter.com/CxBRIpeAel — Estudiantes de La Plata (@EdelpOficial) August 7, 2026