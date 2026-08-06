Le voci rimbalzate tra Francia e Serbia negli scorsi giorni, secondo cui l'Inter sarebbe balzata in pole position nella corsa di mercato per Vasilije Kostov, non trovano riscontro nella redazione di Sportitalia. Il giornalista Gianluigi Longari, intervenendo dal proprio profilo X, ha spiegato, infatti, che il gioiellino classe 2008 della Stella Rossa, a oggi, non è nella lista degli obiettivi prioritari dei nerazzurri.

Per la cronaca, alcuni media serbi avevano parlato di un possibile piano dei nerazzurri in sinergia con il Cagliari per portare Kostov in Serie A e farlo adattare al nostro calcio con l'obiettivo di fargli spiccare il volo verso Milano.