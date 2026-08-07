Altro giro, altra corsa: il destino di Romelu Lukaku sembrerebbe essere ormai piuttosto lontano dal Napoli. Nonostante il recente permesso concordato tra società e calciatore, sembra destinato ad interrompersi il rapporto tra il belga e la società campana, desiderosa di sondare altre strade e di ringiovanire la rosa. A questo proprosito, il classe 1993 avrebbe suscitato l'interesse di due specifiche pretendenti: il Monaco e l'Atlanta United. Tuttavia, il giornalista Sacha Tavolieri ha evidenziato su X come ad ostacolare i dialoghi tra diretto interessato e le due società sarebbe il lauto stipendio (7 milioni di euro, n.d.r.) percepito dall'ex Inter. A prescindere da questo, risulta ormai difficile immaginare un prosieguo dell'avventura napoletana di Big Rom.

🇲🇨 L’AS Monaco a bien approché le camp de Romelu Lukaku ces derniers jours mais le dossier est extrêmement complexe tant la question des 7M€ net par an de salaire est épineuse. Atlanta United FC continue les discussions avec le camp de Lukaku.



Bientôt plus d’infos. À… pic.twitter.com/lamojQPvqu — Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) August 7, 2026