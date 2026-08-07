Non è tanto la questione Romero o non Romero. Qui il discorso è più ampio e riguarda gli ultimi anni di Inter. Le ultime sessioni di mercato - come certificato anche dai siti specializzati - sono state segnate da una difficoltà cronica nel completare i piani di mercato, sia in entrata che in uscita.

Quella attuale è, probabilmente, tra le più sofferte: Provedel, il rientro di Stankovic e Stones a zero. Stop. Questo nonostante le necessità evidenti a livello di rosa dopo i tanti addii: siamo quasi a metà agosto e Chivu non ha ancora l'erede di Dumfries, tanto per dirne una...