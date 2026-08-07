L'Inter attualmente è impegnata nella tournée australiana, che la vedrà in campo domani alle 13 ora italiana contro la Juventus per l'ultima amichevole sul posto, prima del rientro in Italia. E quando il gruppo nerazzurro tornerà a lavorare ad Appiano Gentile troverà ad accoglierlo il capitano Lautaro Martinez, assieme a Marcus Thuram, al già operativo Manuel Akanji e al nuovo arrivato John Stones. Proprio l'attaccante argentino, reduce da un grande Mondiale con enorme delusione personale finale, è sempre al centro di voci di mercato in un'estate in cui grandi club sono alla ricerca di un centravanti di alto profilo. Secondo El Crack Deportivo, Lautaro sarebbe entrato nelle mire di Chelsea, Barcellona e Atletico Madrid, che lo considerano un'opzione ideale per le rispettive ambizioni e avrebbero già iniziato a sondare il terreno.

Va aggiunto che al di là delle manifestazioni di interesse difficilmente l'Inter si siederebbe a un tavolo per trattare la cessione di un giocatore che rappresenta ben più di un grande attaccante e il diretto interessato altrettanto difficilmente prenderebbe in considerazione altre ipotesi diverse da quella nerazzurra.