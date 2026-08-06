Compleanno in vacanza per Marcus Thuram, che oggi spegne 29 candeline. Una ricorrenza celebrata, ovviamente, anche dall'Inter: "L'attaccante francese, all'Inter dall'estate 2023, festeggia il suo quarto compleanno in nerazzurro", si legge sul sito del club milanese. 

Sui social, invece, l'Inter ha pubblicato un video divertente con alcune delle 'giocate' più simpatiche fatte da Thuram fuori dal campo: "Ci manca il nostro festeggiato" , il messaggio a corredo delle immagini. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Sezione: Copertina / Data: Gio 06 agosto 2026 alle 15:00
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.