Dietro ogni partita della nazionale argentina c'è un gruppo di collaboratori che sanno meglio di chiunque altro cosa succede dietro le quinte. Due di loro sono Mario "Marito" Di Stéfano, storico responsabile dell'attrezzatura della squadra, e Marcelo "Daddy" D'Andrea, massaggiatore della squadra da oltre vent'anni. Interpellati da TNT Sports sul giocatore più birichino della squadra, Di Stéfano e D'Andrea non sono riusciti a mettersi d'accordo su un unico nome. Uno ha indicato Rodrigo De Paul, l'altro invece ha fatto il nome del Dibu, Emiliano Martinez.

Quando è stato chiesto loro di identificare il giocatore più silenzioso, sono emerse due risposte diverse: Lionel Messi e Nicolás Otamendi. Tuttavia, c'è stata unanimità quando si è trattato di scegliere il giocatore più organizzato nello spogliatoio indicandolo nel capitano dell'Inter Lautaro Martinez. "Gli altri ragazzi sono tutti ordinati, ma lui è davvero troppo, è agli estremi".