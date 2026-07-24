L’Inter parte davanti a tutte nelle quote antepost proposte da NetBet sulla vincente della Coppa Italia 2026/2027, il trofeo che vedrà i nerazzurri partire da campioni in carica. Il secondo successo consecutivo degli uomini di Cristian Chivu è offerto a 3,50, con un margine netto sul gruppo delle prime inseguitrici, che si presentano alla lavagna tutte allineate su un’unica quotazione. Alle spalle dell’Inter la lavagna non individua una seconda favorita. Juventus, Milan, Napoli e Roma condividono infatti la stessa valutazione, fissata a 6,00. Il Como è il primo nome a staccarsi da questo blocco e viene proposto a 9,00, in una posizione intermedia tra le grandi e le outsider più accreditate.

Il quadro delle scommesse si allarga con la Fiorentina a 16,00, seguita da Atalanta e Bologna, entrambe bancate a 20,00. Più indietro la Lazio, offerta a 40,00, mentre le quotazioni più alte del tabellone riguardano Torino e Genoa, per le quali il trionfo nella competizione vale 75,00 volte la posta.