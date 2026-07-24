Consueto appuntamento delle 19 con il Salotto di FcInterNews. Spazio al calciomercato dell'Inter con le ultimissime su Romero: l'entourage è a Milano dove si trova anche Ausilio, si entra nel clou della trattativa. Chivu spinge per il difensore nerazzurro.

Appuntamento in diretta sui nostri canali Twitch (CLICCA QUI), Youtube e Facebook.

ABBONATI al nostro canale Youtube per partecipare alla nostra trasmissione e parlare con i redattori e gli ospiti del Salotto (CLICCA QUI)

Segui la diretta
Sezione: In Primo Piano / Data: Ven 24 luglio 2026 alle 19:00
Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
vedi letture
Raffaele Caruso
autore
Raffaele Caruso
Giornalista pubblicista e social media. L'Inter è la mia passione, ma anche il mio lavoro. Scrivo e mi occupo dei social, dal lunedì al venerdì su YouTube e nel Salotto di FcInterNews.