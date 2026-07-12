Al Miami Stadium l'Inghilterra strappa il pass per la semifinale del Mondiale battendo 2o+1 una coriacea Norvegia. Grande protagonista è Jude Bellingham, autore della doppietta decisiva.

A sbloccare il risultato è Andreas Schjelderup, con un tiro-cross che si spegne all'incrocio dei pali beffando Jordan Pickford. Gli inglesi reagiscono e al secondo minuto di recuperi trovano il pari con il solito, ispirato Bellingham che batte in diagonale Orjan Nyland. Curiosamente, l'azione nasce da un rinvio del portiere che tocca il cavo della Skycam e cambia direzione. Nella ripresa Torbjorn Heggem trova in mischia il secondo vantaggio ma il VAR fa annullare la rete per una precedente spinta di un deludente Erling Haaland su Elliot Anderson. Nonostante entrambe le squadre provino a superarsi, nessuna riesce a trovare il gol per evitare i tempi supplementari.

Supplementari in cui i Tre Leoni iniziano benissimo, con il tap-in del solito Bellingham sulla respinta corta di Nyland. Poco dopo l'arbitro Clement Turpin assegna un rigore agli inglesi per fallo su Djed Spence, salvo poi revocarlo dopo visione al VAR 

L'Inghilterra, superato lo scoglio vichingo, affronterà mercoledì 15 luglio in semifinale la vincente di Argentina-Svizzera, in campo a breve.

Sezione: World Cup 2026 Diary / Data: Dom 12 luglio 2026 alle 01:51
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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Fabio Costantino
Fabio Costantino è giornalista pubblicista dal 2009, direttore responsabile e co-fondatore di FcInterNews.it da dicembre 2008, ha collaborato con numerose testate sportive in passato e oggi si occupa della gestione della redazione e di tutto ciò che la riguarda.