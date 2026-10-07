Anche Tomas Palacios si è inchinato di fronte alla grandezza di Lionel Messi, che la scorsa notte ha ballato l'ultimo tango con addosso la maglia della nazionale argentina. Il difensore di proprietà dell'Inter, in prestito all'Estudiantes, che ieri ha vissuto da vicino lla partita d'addio all'Albiceleste della Pulce, oggi parla così dell'evento andato in scena al Monumental di Buenos Aires: "Mi sento privilegiato ad aver vissuto tutto questo: momenti che ricorderò per il resto della mia vita. Grazie per averci rappresentato in questo modo; hai portato l'Argentina sul tetto del mondo. Il più grande di tutti i tempi", ha scritto su Instagram.