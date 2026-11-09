Spazio a commenti e analisi dopo Inter-Como 2-0. Dalla solidità difensiva alla qualità del gioco, l'Inter si risveglia dopo il derby e torna ad essere la squadra degli ultimi anni. Il focus su Chivu e sui giocatori nerazzurri.

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Sezione: In Primo Piano / Data: Lun 09 novembre 2026 alle 19:00
Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
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Raffaele Caruso
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Raffaele Caruso
Giornalista pubblicista e social media. L'Inter è la mia passione, ma anche il mio lavoro. Scrivo e mi occupo dei social, dal lunedì al venerdì su YouTube e nel Salotto di FcInterNews.