Direttamente dagli studi di Sportmediaset, Riccardo Trevisani analizza la partita di ieri al Meazza tra Inter e Como, sottolineando i meriti della squadra nerazzurra ma giustificando quella avversaria: "L'Inter si è resa conto del problema approcci, c'è stato un eccesso di critica soprattutto nei confronti di Chivu. Come se ci si fosse dimenticati della miglior media e di tutto quello che di buono ha fatto da quando è in panchina. Il derby è stato sbagliato, si volta pagina. L'Inter sta continuando un suo grande percorso, l'ha dimostrato sia contro il Feyenoord in Champions League sia contro il Como. Ieri la prestazione contro il Como è stata grandiosa, non dimentichiamoci contro chi giocava e come stanno andando le partite contro i lariani. L'Inter ha mandato un messaggio ieri, che è la squadra più forte del campionato ed è la favorita per vincere lo Scudetto. Poi può avere cali, problemi, assenze. Ma ieri la partita che fa la fa senza Lautaro Martinez. La bellezza dei gol, la cattiveria di Esposito, la crescita di Spence, un Thuram dominante... Credo che siano tante le buone notizie, ma sopratttutto che l'Inter si è resettata mandando un messaggio in Champions e uno in campionato".

Può capitare

"Ieri il Como fa una brutta partita - aggiunge Trevisani -. Sicuramente l'Inter è la cryptonite di Fabregas in questo campionato, contro i nerazzurri non si riesce a esprimere e a farci vedere il Como meraviglioso delle altre partite. Tutte le squadre hanno cali, nove partite in 21 giorni non possono essere fatte a bomba da nessuna. Il Como però ha un'attenuante in più, è una squadra giovanissima non abituata a giocare ogni tre giorni. E soprattutto ha delle assenze come quella di Kean e Diao che non stanno facendo respirare gli attaccanti. Ieri è stato un passo falso ma non è una tragedia, perché il Como resta una squadra forte e meravigliosa".