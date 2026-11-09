La prova offerta dall'Inter contro il Como raccoglie sperticati elogi sulla Gazzetta dello Sport. "Le verità balneari restano valide: la vera anti-Inter è l'Inter - si legge -. Cioè, se decide di distrarsi, di andare sotto di 2 gol e di presentarsi con l'anima sgonfia, come nel derby recente, allora c'è speranza per tanti. Se invece scatta il "guardiamoci in faccia" e l'orgoglio impone la migliore versione possibile, i nerazzurri diventano qualcosa di superiore: per qualità di gioco e di interpreti, intensità, fisicità e profondità di organico".

"Il primo tempo di ieri - si legge - è stata una manifestazione di forza e non contro una avversaria qualsiasi: contro il Como delle meraviglie che sta disputando il miglior campionato della sua storia ed aveva appena abbagliato l'Europa con il 9-1 di Lens. Alla squadra che aveva calciato 18 volte in Champions (12 in porta) l'Inter ha concesso solo un tiro-cross del deludente Paz al 18' della ripresa. Thuram e Pio Esposito si sono".