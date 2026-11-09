Le pagelle di Tuttosport partono dal 6 a Martinez, "un po’ spericolato nei disimpegni palla al piede: per fortuna sua (e dell’Inter) non paga mai pegno". In difesa 5,5 ad Akanji, "nel trio difensivo è il meno centrato". Benissimo Bastoni (6,5), "gioca bene pure al centro della difesa" e ancora meglio Carlos Augusto (7), "altra prova da professore".

Gara da 7,5 per Spence, "ha dato corsa e intensità alla squadra nonché tanta solidità difensiva", Voto 6,5 a Barella, "la sua “cazzimma” è un marchio distintivo nel primo tempo dell’Inter". Sufficienza per Calhanoglu, meglio Zielinski da 6,5: "Mette il piede nell’azione del raddoppio e fa tante altre buone cose". Sufficienza a Dimarco, che "in attacco non è granché, ma dietro fa tutto per bene".

Davanti 7 a Esposito, "primo italiano nato dal 2005 in poi a raggiungere i dieci gol in Serie A: predestinato". Da 7,5 Thuram, "a San Siro in campionato segna ininterrottamente dal 5 aprile: cecchino". Senza voto tutti i subentrati, 7 a Chivu che "incarta per l’ennesima volta Fabregas".

Nel Como è incolpevole Sanchez (6), 4,5 a Ramon e Valle, 5,5 a Nico Paz.