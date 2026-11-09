Prima conferenza anche per il CT dell'Under 21 Silvio Baldini in vista di questa tornata di impegni amichevoli che vedrà gli Azzurrini affrontare Francia e Belgio. Baldini ha avuto modo anche di rispondere ad una domanda su Cristian Chivu e Cesc Fabregas, rappresentanti della nouvelle vague dei tecnici del campionato italiano con un occhio di riguardo per i giovani talenti: "Sicuramente due allenatori bravi come loro fanno bene al calcio. Sono persone che sanno insegnare, dare regole alle loro squadre e ai calciatori. E non hanno paura di far giocare i giovani se sono bravi e se lo meritano. Ci sono altri allenatori bravi come loro, è un periodo in cui anche gli allenatori giovani danno un grosso contributo allo sviluppo del gioco del calcio in Italia. Siamo fortunati ad averli ad allenare qui in Italia, spero che altri seguano l'esempio".