Il tecnico dell’Inter Cristian Chivu ha rilasciato alcune brevi dichiarazioni ai microfoni di Radio TV Serie A: “Dell’Inter si parla sempre quando le cose non girano come molti si aspettano, ma direi che abbiamo reagito alla grande alle difficoltà. Abbiamo saputo stare in partita, ritrovato quello che ci era mancato. Dopo tanta amarezza per il derby della scorsa settimana abbiamo reagito alla grande e portato a casa una vittoria importante”.

Sulla sosta: “Chi resterà qui farà un po’ di vacanza, buona fortuna per chi andrà in Nazionale. Speriamo di recuperare quelli che sono infortunati e di tornare al completo quando riprenderà il campionato”.