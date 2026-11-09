Nonostante le pessime condizioni meteorologiche che imperversano su Coverciano, Roberto Mancini ha portato i suoi uomini in campo e ha fatto svolgere a tutti il riscaldamento. Poi gli azzurri che sono stati titolari ieri, sono rientrati negli spogliatoi e hanno lavorato in palestra. Domani avrà luogo la prima seduta importante in vista del doppio impegno con Francia e Belgio, anche se le prove vere e proprie saranno fatte tra mercoledì a Coverciano e giovedì mattina alla Pinetina, la casa dell'Inter dove l'Italia farà le ultime prove prima di sfidare i Bleus.

Come riporta la Gazzetta dello Sport, Mancini ha testato la linea a quattro senza Alessandro Bastoni. A destra i terzini erano Palestra e Kayode, i centrali di destra Scalvini e Palma, i centrali di sinistra Ghilardi e Gatti, mentre i terzini sinistri erano Calafiori, Ahanor e Dimarco. Davanti alla difesa Tonali, Ricci e Cassano nel ruolo di play. In precedenza, nel riscaldamento con tutti i giocatori schierati con il 4-3-3, Cisse è stato utilizzato come centravanti insieme a Pio Esposito e Gianluca Scamacca, nel tridente.