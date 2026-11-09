Presente alla cerimonia del premio 'Bulgarelli Number 8', Daniele Doveri è così stato interpellato dal presidente del riconoscimento, Fabio Capello, in merito all'impiego del VAR. Spiegando quelle che sono le intenzioni del designatore Daniele Orsato: "L'idea di Orsato non è quella di spegnere il VAR, un supporto eccezionale perché qualunque arbitro che in passato non l'ha avuto avrebbe voluto una seconda chance; il suo volere e il suo stimolo è quello di far decidere l'arbitro in campo, agevolando la propria centralità, e possibilmente bene". Un plauso alle nuove regole, che a suo dire hanno portato "partite molto più belle".