Presente alla cerimonia del premio 'Bulgarelli Number 8', Daniele Doveri è così stato interpellato dal presidente del riconoscimento, Fabio Capello, in merito all'impiego del VAR. Spiegando quelle che sono le intenzioni del designatore Daniele Orsato: "L'idea di Orsato non è quella di spegnere il VAR, un supporto eccezionale perché qualunque arbitro che in passato non l'ha avuto avrebbe voluto una seconda chance; il suo volere e il suo stimolo è quello di far decidere l'arbitro in campo, agevolando la propria centralità, e possibilmente bene". Un plauso alle nuove regole, che a suo dire hanno portato "partite molto più belle". 

Sezione: News / Data: Lun 09 novembre 2026 alle 19:28 / Fonte: Gazzetta.it
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.