Direttamente dagli studi di 'Pressing', abbondano i complimenti nei confronti dell'Inter, reduce dal netto 2-0 ai danni del Como. Tra i più convinti c'è Alessio Tacchinardi, ex centrocampista, che pur sottolineando la forza dei nerazzurri sottolinea le ragioni per cui possono tenere in corsa per lo Scudetto le rivali: "L'Inter è tre gradini più forte rispetto a tutti. Poi deve stare attenta nel non sfociare nella presunzione, ma stare umile, compatta e ambiziosa come oggi (ieri, ndr) che fisicamente ha tritato il Como. Ma se cala questa intensità, può perdere il derby. Deve stare attenta". Tacchinardi poi rafforza il concetto: "Non dico che nel derby sia stata presuntuosa, ma se molla un attimo... Alla fine decide sempre l'Inter, che oggi (ieri, ndr) fisicamente e a livello di qualità del gioco ha tritato il Como, ma deve sempre rimanere lì, evitando il rilassamento".

Come Inzaghi

Al termine della partita, si conferma il trend che vede Cristian Chivu imbattuto e praticamente sempre vincente contro Cesc Fabregas, che finora contro l'Inter negli ultimi 7 precedenti ha ottenuto appena un pareggio e ben 6 sconfitte. Una striscia pesante per l'allenatore spagnolo che Tacchinardi prova a spiegare così: "L'Inter è l'unica squadra che li va a prendere uomo a uomo. Poi ha tantissima qualità, non è un caso. Un po' come Simone Inzaghi con Gasperini. Ci sono allenatori che studiano e trovano le soluzioni per metterti in grande difficoltà".