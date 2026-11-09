Massimiliano Alvini, allenatore del Frosinone sconfitto a Cagliari nel fine settimana ma che resta una delle grandi sorprese della Serie A, parla a Radio Anch'io Lo Sport di quello che potrà succedere ai gialloblù dopo la sosta per le nazionali. Nelle prossime sei, tra le altre, il Frosinone troverà le due romane e le due milanesi.

"Test di maturità Il Frosinone ha una visione comune che è quella di raggiungere prima possibile la salvezza perché la Serie A è un campionato troppo importante - risponde Alvini -. Ci sta perdere 3-4 partite di fila. Bisogna però giocare con la propria identità, anche con Inter o Milan. Proveremo a farlo".