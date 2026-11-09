Marcus Thuram strappa gli elogi da parte di Paolo Di Canio, che nel corso di 'Sky Calcio Club' ha esaltato il momento di forma del francese coincidente con l'assenza di Lautaro Martinez: "Lautaro se manca è un fattore, è un leader, anche al 60% soprattutto in certe partite ha la qualità tecnica per liberarsi, sa calciare come pochi... Però Thuram sta facendo la differenza: anche nelle ultime partite, quando l'Inter non produceva, lui si muoveva, si sbatteva, andava a cercare la palla, svariava su tutto il fronte d'attacco. È la squadra che cambia, e col Como abbiamo visto la vera Inter". Altro giocatore applaudito da Di Canio è Djed Spence: "In Italia gioca con una benda. Ma questo è stato titolare al Mondiale con la terza Nazionale del mondo. Non è che parliamo di uno qualunque... ha una gamba, una tecnica. La palla che dà, è un assist da Premier: palla violenta, o fai autogol o segna il mio compagno. Ma la capacità tecnica anche nell'uscita ce l'ha. Poi a volte si addormenterà perché è un po' così, ma se gli tolgono quel difetto sarà più facile che faccia lui il quinto con quell'atletismo, quella qualità e quella tecnica".

Di Canio rispolvera poi il tormentone dell'Inter 'ingiocabile': "Nelle prime 6 partite abbiamo parlato di dominio, di Inter ingiocabile, che è quello che penso io quando la vedo come oggi. Se si perdono, poi si ritrovano perchè c'è un ambiente sano e serio. La cosa buona dell'Inter è che ci sono degli anticorpi in società per cui non possono rovinare quello che si sono costruiti in questi 6 anni: assorbono quello che è il dettame della società, dell'ambiente serio. Gli interventi di Manuel Akanji sono stati con una gamba tonica, e hanno giocato in settimana: è solo una questione di testa, al netto di qualche difetto che può avere come tante altre squadre".