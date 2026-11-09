Lens dista da Milano 727 chilometri in linea d'aria. E in questo percorso, dalla nobile Champions League alla pragmatica Serie A, il Como ha lasciato per strada i 9 clamorosi gol rifilati ai malcapitati francesi, arrivando al cospetto della capolista Inter con una modalità quasi inoffensiva. Da 9 a zero nel giro di 4 giorni, il patrimonio forse irripetibile con cui i lariani si erano presentati, nutriti da una legittima baldanza, in casa dei Campioni d'Italia è stato cancellato dalla forza dei nerazzurri, praticamente perfetti nella loro metà campo ed estremamente efficaci nell'altra. Quasi senza faticare, almeno questa è la sensazione emersa all'esterno. Certo, il Lens e l'Inter non potrebbero stare neanche nella stessa frase in questo momento, a meno che non si parli della carriera di Andy Diouf. Però più che colpa del Como, questo ritorno burrascoso alla realtà è frutto della prestazione di forza dei padroni di casa che hanno rimesso tutto al proprio posto.
Sempre spettacolo
Nei 6 incroci delle ultime due stagioni sono arrivati ben 20 gol, vale a dire 3,33 a partita, con le ultime due sfide che avevano alzato decisamente la media: 4-3 per l'Inter al Sinigaglia e 3-2 per l'Inter al Meazza (semifinale di Coppa Italia). Due partite che avevano anticipato quella che sarebbe stata la tendenza nerazzurra in questa stagione: rimontare da un doppio svantaggio. Tra l'altro, alla partita di ieri Chivu si era presentato con un bilancio decisamente rassicurante su Fabregas: 5 vittorie e un pareggio, lo scialbo 0-0 con cui, nella semifinale d'andata della coppa nazionale, le due squadre avevano deciso di non farsi male in vista del return-match. Ieri sera non c'è stata la tanto attesa pioggia di reti, nonostante l'uno-due nei primi 19 minuti dell'Inter che ha rapidamente indirizzato la partita, accompagnando a un'amara consapevolezza gli ambiziosi comaschi. E in tutta onestà, almeno sponda nerazzurra, anche un sobrio 2-0 può essere estremamente spettacolare.
Meta-spauracchio
Senza Lautaro Martinez, pizzicato in tribuna dalle telecamere con lo sguardo concentrato di chi dovrebbe giocare, è stato Marcus Thuram a prendersi le responsabilità di guidare l'Inter in questa fase delicata. Non è un mistero che Chivu abbia riposto grandi aspettative nei confronti del francese, gettandolo nella mischia per la decima volta consecutiva. In barba al turn over e alla gestione delle energie. Che poi, contro il Como delle meraviglie, sarebbe stato impensabile rinunciarvi, a maggior ragione considerando i numeri: 4 gol ai lariani nelle due stagioni precedenti, tutti discretamente pesanti. Ergo, scelta facile, risposta inevitabile: Tikus nei primi 20 minuti mette lo zampino in due gol e per il resto della partita terrorizza ogni avversario in maglia bianca che prova ad affrontarlo in uno contro uno. Cesc non soffre solo l'Inter, ma ha ufficialmente in Thuram il suo spauracchio personale. Uno spauracchio oltre lo spauracchio. In pratica, un meta-spauracchio.
Eccezzziunale... veramente
In un'intervista delle ultime ore, sopraffatto dalla delusione per la scarsa continuità del suo Milan (vincente però a Genova nel primo pomeriggio), Diego Abatantuono ha ammesso di essere simpatizzante del Como e che ovviamente avrebbe tifato i lariani nella partita contro l'Inter, cogliendo due piccioni con una fava. Al di là dell'immensa simpatia che si possa avere nei confronti del personaggio, con l'unico difetto di essere milanista, c'è da dire che se avesse trascorso la domenica sul divano per guardare (e gufare, nella norma) l'Inter contro i ragazzi di Fabregas, probabilmente avrebbe notato l'enorme differenza rispetto alla versione vista e da lui apprezzata nel derby. Già, probabilmente si sarà ricordato di quanto questa Inter sia eccezionale. Anzi, 'Eccezzziunale... veramente'.
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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