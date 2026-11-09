All'indomani della pesante vittoria ottenuta dalla sua Inter contro il Como, Cristian Chivu è tornato a Parma per ricevere il 'Premio Benemerenze Sportive', nell'ambito della 48esima edizione del 'Premio Internazionale Sport Civiltà', uno degli appuntamenti più significativi della tradizione sportiva e culturale della città emiliana. Sul palco del Teatro Regio, il tecnico romeno ha ricordato la sua esperienza sulla panchina dei ducali, la prima da professionista, che gli ha permesso di tornare in nerazzurro e guidare la prima squadra al double nazionale nella passata stagione: "Io sono grato per la fiducia che la società Parma mi ha dato, mi sono ritrovato in mano una grande responsabilità visto l'obiettivo da centrare (salvezza, ndr) - le parole riportate da Gazzettadiparma.it -. Direi che è andata bene grazie al lavoro e all'umiltà. Tornare qui è un'emozione pura, lo devo dire, lo devo ammettere. E' diventata 'mia' per quello che volevo dare. Ho voluto essere professionale al massimo perché la squadra merita palcoscenici importanti".
Il discorso, poi, si sposta su un amarcord legato alla sua carriera di giocatore: "Prima di andare all'Inter, c'era stato qualche dialogo con il Barcellona mentre il Real aveva fatto un'offerta concreta. Il trasferimento era già fatto con la Roma, poi sono finito all'Inter".
Infine, Chivu fa una brevissima battuta sui derby persi, allargando il discorso al resto della stagione: "Sono partite che devi giocare. Le stagioni sono lunghe, sai che ci sono sempre alti e bassi, sai che servono tanto lavoro, pazienza, sacrifici, ci vuole anche la cultura del saper rialzarsi e di saper stare insieme, di avere lo stesso obiettivo - le sue parole riportate da ANSA -. E far di tutto per portarla a casa, consapevoli del fatto che si può cadere ma è anche importante come reagisci. Non ci esaltiamo quando le cose vanno bene come non andiamo in depressione quando non vanno bene; continuiamo a fare di tutto per mantenere quella competitività che serve nel portare a buon fine una stagione che si vuole che sia importante. Cosa può fare la squadra? Migliorare".
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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