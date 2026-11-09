Zinédine Zidane ha deciso di convocare Saël Kumbedi, difensore del Wolfsburg, per sostituire lo juventino Pierre Kalulu, vittima di una lesione di basso grado del bicipite femorale accusata nel match di ieri contro la Fiorentina. Una scelta che evidenza le situazione delicata che Zizou dovrà affrontare per ovviare all'emergenza nel reparto dei terzini destri, che non può contare nemmeno sulla presenza di Jules Koundé, anch'egli ai box come il calciatore bianconero. Gli unici elementi in lista in grado di ricoprire questa posizione - si legge su L'Équipe - sono Malo Gusto e Warren Zaïre-Emery. Per quanto riguarda Andy Diouf, invece, il ct transalpino continuerà a schierarlo sulla fascia opposta, sebbene nell'Inter venga impiegato come quinto di destra da Cristian Chivu.