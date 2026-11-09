Non ci sarà il reincontro tra i fratelli Aleksandar e Filip Stankovic nella Nazionale serba: il portiere infatti rinuncia alla convocazione del CT Veljko Paunovic a seguito di un accordo tra la Federcalcio serba e il Venezia, come fa sapere lo stesso club lagunare in una nota pubblicata sul sito ufficiale: "Stankovic non risponderà alla convocazione per sostenere alcune visite già programmate. Il calciatore resterà a Venezia ad allenarsi con la prima squadra", si legge.