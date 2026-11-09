Non ci sarà il reincontro tra i fratelli Aleksandar e Filip Stankovic nella Nazionale serba: il portiere infatti rinuncia alla convocazione del CT Veljko Paunovic a seguito di un accordo tra la Federcalcio serba e il Venezia, come fa sapere lo stesso club lagunare in una nota pubblicata sul sito ufficiale: "Stankovic non risponderà alla convocazione per sostenere alcune visite già programmate. Il calciatore resterà a Venezia ad allenarsi con la prima squadra", si legge.

Sezione: News / Data: Lun 09 novembre 2026 alle 17:39
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.