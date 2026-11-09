La Gazzetta dello Sport rivela i dettagli, anche inediti, dell'accordo che Inter e Milan hanno strappato con Generali per l'assegnazione dei naming rights del nuovo stadio di San Siro. Il contratto di intitolazione dello stadio, si legge ha una durata di 25 anni e prevede la corresponsione di 50 milioni fino all’apertura dell’impianto, prevista nel 2031: 10 milioni annui per ciascuna delle prossime cinque stagioni, compresa l’attuale, da dividere a metà tra Inter e Milan. Una volta inaugurato lo stadio, il valore salirà a 30 milioni annui (15 a testa) per i successivi 20 anni. Il totale dell’impegno ammonta a 650 milioni. Un accordo valido sin da prima dell'apertura dello stadio è particolarmente strategico in termini di marketing, per questo motivo Generali ha accettato di pagare 10 milioni all’anno per qualcosa che, per cinque anni, sarà nei plastici e poi nei cantieri, ma non ancora nel vissuto dei tifosi. Ma come è nato l'accordo? Tutto deriva dall'impegno comune dei due Chief Revenue Officer, Giorgio Ricci per l'Inter e Maikel Oettle per il Milan, che si sono mossi in prima persona per la definizione dell'intesa.

Messa la freccia sullo Spotify Camp Nou

Nerazzurri e rossoneri avevano inizialmente selezionato una ristretta cerchia di potenziali partner, concentrandosi sulle grandi realtà italiane; poi, terminato il primo giro, è stato verificato come Generali sia stata la società che ha mostrato sin da subito il maggiore entusiasmo. Inter e Milan hanno così deciso di approfondire i discorsi con il colosso assicurativo, definendo nel giro di pochi mesi il contratto, che una volta entrato a regime, con i suoi 30 milioni annui, posizionerà il Generali Stadium vertici del mercato mondiale dei naming rights, diventando uno degli accordi più remunerativi mai sottoscritti per uno stadio. In Europa, il riferimento è lo Spotify Camp Nou, che garantisce al Barcellona 20 milioni a stagione, mentre il Bayern incassa da Allianz circa 13 milioni annui per l’Arena di Monaco. I 30 milioni garantiti da Generali, inoltre, potrebbero rappresentare soltanto il primo tassello di una strategia commerciale molto più ampia. Intorno al nuovo stadio si svilupperà infatti un ecosistema di partnership, dai servizi tecnologici alle forniture di beverage, fino alle altre categorie merceologiche che possono trovare spazio nell’impianto. L’obiettivo, si legge sulla Rosea, è raccogliere ulteriori 20-25 milioni annui attraverso accordi con sponsor secondari, portando il valore complessivo delle partnership commerciali dello stadio a livelli ancora più elevati.